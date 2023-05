In der ersten Folge der neuen Staffel haben Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) in der vergangenen Woche noch gegen ihren Haus- und Hofsender verloren. In der zweiten Ausgabe von «Joko & Klaas gegen ProSieben» am 2. Mai war das Moderatoren-Duo jedoch siegreich. Damit haben sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf erstmals nach der Winterpause ihre gewohnte Siegprämie erspielt: 15 Sendeminuten zu ihrer freien Verfügung, die am 3. Mai ab 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen sind. Die neue «TV total»-Folge läuft dann im Anschluss.