«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Moderatoren verlieren Staffelfinale

Senf-Spuren und Chaos am Bavaria-Filmstudio

Im ersten Spiel «Aller Ende ist leicht» mussten die beiden Tennisbälle aus unterschiedlichen Distanzen in eine Mülltonne werfen, am Ende erspielten sich die Moderatoren einen Vorteil. In der zweiten Challenge «Sieben Meter Senf» traten Winterscheidt und Heufer-Umlauf gegen Matthias Opdenhövel (52) und Linda Zervakis (47) an. Die Teams mussten mit verschiedenen Lebensmitteln wie Senf oder Sahne eine durchgehende Spur ziehen. Opdenhövel und Zervakis stellten sich geschickter an, ein Vorteil für ProSieben.