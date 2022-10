«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Sie lochen ein und gewinnen 15 Minuten

Dank ihrer souveränen Vorstellung im Finale erhalten Winterscheidt und Heufer-Umlauf von ihrem Sender 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Verfügung. Was genau die beiden am 26. Oktober ab 20:15 Uhr auf ProSieben zeigen werden, wird wie immer nicht im Vorfeld verraten. Die nächste Ausgabe von «Joko & Klaas gegen ProSieben» läuft dann am 1. November ab 20:15 Uhr auf dem Sender.