«Joko & Klaas gegen ProSieben»: So gewann das Duo 15 Minuten Sendezeit

Das Finalspiel beherrschten Winterscheidt und Heufer–Umlauf im Anschluss mit Leichtigkeit. So sicher warfen sie die Giesskanne hin und her, dass sie zur besseren Unterhaltung zunehmend anspruchsvollere Trickwürfe für das Saal– und heimische TV–Publikum vollführten – und am Ende die Sendezeit am Folgetag für sich gewannen.