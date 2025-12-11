«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Trotz Sieg keine 15 Minuten Sendezeit

Zwar konnten Joko und Klaas eine erneute Niederlage und damit eine Strafaufgabe abwenden, doch der Preis war hoch. Durch taktische Fehler und verlorene Runden schmolz das Zeitkonto rapide zusammen. Von den möglichen 21 Minuten konnten die Moderatoren lediglich sieben Minuten über die Ziellinie retten. ProSieben muss somit am heutigen Mittwoch zwar Sendezeit räumen, allerdings deutlich weniger als üblich – und als möglich gewesen wäre.