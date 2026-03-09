Joko & Klaas: Geheimes ZDF-Dinner wegen «Wetten, dass..?»-Nachfolge

Joko wünscht den Kaulitz–Zwillingen das Beste

Inzwischen steht nicht nur fest, dass es mit «Wetten, dass..?» weitergeht und wer die Nachfolge antritt: Bill und Tom Kaulitz (je 36) werden die Sendung am 5. Dezember 2026 aus Halle an der Saale moderieren. Winterscheidt findet das richtig so und drückt seine Unterstützung auf seine typische Art aus. «Ich find's gut, aber sie sollen es bitte nicht verkacken», sagte er mit einem Schmunzeln. Den Kaulitz–Brüdern habe er direkt geschrieben und ihnen gratuliert. An Bühnenerfahrung mangele es den beiden schliesslich nicht, schob er hinterher. «Es wird total spannend zu sehen sein, was daraus wird», so Winterscheidt.