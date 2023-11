Joko & Klaas schicken Deutschland auf Millionen-Schatzsuche

Wie diese Rätsel aussehen, wird dann gleich demonstriert. In einem Einspielfilm sitzen Heufer–Umlauf und Winterscheidt am Frühstückstisch, und geben absurd anmutende Dialoge zum Besten. Auf ein «So, so, so» von Winterscheidt antwortet Heufer–Umlauf erst mit «Ne», dann mit «Wie?». Was das bedeuten soll, können findige Zuschauerinnen und Zuschauer nun selbst ausknobeln.