«Joko & Klaas» verursachen Signalstörung bei ProSieben

Das Notfallband von Joko und Klaas

Schliesslich ging es für die beiden in den Technikraum, denn Winterscheidt und Heufer-Umlauf wollten zum «Herzstück», wo alle Live-Signale zusammenlaufen. Kaum angekommen, ging das wilde Kabel herausziehen auch schon los. Der Kollege, der bei ihnen war, brachte das sichtlich ins Schwitzen. «Alles, was wir wollen, ist, dass das Notfallband läuft», versicherte Heufer-Umlauf. Daraufhin standen sie vor dem richtigen Gerät und hatten nur noch eine Sache zu tun - den Stecker ziehen. «Willst du noch was sagen?», wendete sich Heufer-Umlauf an seinen Kollegen Winterscheidt. «We Love to Entertain You», erwiderte dieser lachend.