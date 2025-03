Joko und Klaas: Fünf weitere Jahre bei ProSieben und Joyn

2025 kehrt ihre Show «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)» zurück. 2024 hatten sie es in ihren 24–stündigen TV–Marathon eingebunden, dieses Jahr wird es als eigene Sendung auf ProSieben und Joyn gezeigt. Einer Mitteilung des Senders zufolge werden die vier Episoden ab 22. März um 20:15 Uhr live im TV und im Stream präsentiert. In 25 Runden werden die Teilnehmenden in der Show um das Preisgeld von 100.000 Euro quizzen.