Joko und Klaas gegen Stefan Raab: Klarer Sieger im Quoten-Duell

Am vergangenen Mittwoch strahlte ProSieben die erste der sechs neuen Ausgaben von «Joko & Klaas gegen ProSieben» zur Primetime aus. Damit wechselte die Gameshow für die neue Staffel den Sendeplatz von Dienstag auf Mittwoch und tritt ab jetzt in Konkurrenz mit Stefan Raabs (58) RTL–Show «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab». Das Format bekam dieses Mal, ebenso wie ein weiteres Mal am 16. April, ein Promi–Special spendiert. Konnte sich die Show mit Elton (54) als Moderator und Raab als Promi–Gegner gegen das ProSieben–Duo behaupten?