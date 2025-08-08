Joko und Klaas kehren im September mit «Ein sehr gutes Quiz» zurück

Gute Quoten in der ersten Staffel

Das Format war im April 2024 zunächst Teil des 24–Stunden–Marathons von Joko und Klaas, bevor es in Serie ging. Am 22. März 2025 startete die erste Staffel mit vier Folgen. Vor allem in der werberelevanten Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen erzielte das Quizformat gute Quoten: Die Auftaktfolge erreichte starke 16,3 Prozent Marktanteil, danach lagen die Werte bei 13,3, 11,6 und zuletzt wieder bei 13,2 Prozent.