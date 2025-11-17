Joko Winterscheidt holt sich Sendung von Olli Schulz zurück

«Eine der wahnsinnigsten Ausgaben»

Olli Schulz hatte den Abend unter das Motto «Quiz City» gestellt und in Anlehnung an GTA 6 zu GTOlli geladen. Schon im Opening fuhr er gross im schicken Anzug mit Sonnenbrille und Corvette auf und entführte in die Welt des Hamburger Kiez und eine Computerwelt, die nach «Grand Theft Auto» aussah. Joko Winterscheidt, der in der Vorwoche gegen den Musiker verloren hatte, warb zuvor via Instagram: «Heute Abend gibt es eine der wahnsinnigsten Ausgaben WSMDS ever. Noch vor GTA 6. Egal, was ihr im Leben schon so gesehen habt, diese Ausgabe übertrifft es... egal ob man überhaupt weiss, was GTA 6 ist oder nicht.»