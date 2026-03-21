Joko Winterscheidt stellt sich hinter Collien Fernandes

So kommentierte etwa Jana Ina Zarrella: «Grossen Respekt für deinen Mut! Du hast meine volle Solidarität. Es tut mir unglaublich leid, dass du das erleben musstest.» Auch Jan Köppen sendete «ganz viel Kraft», während Stefano Zarrella erklärte: «Ich bin wirklich sprachlos und schockiert, dass es so etwas gibt. Tut mir so unglaublich leid, dass du das durchgemacht hast! Grossen Respekt vor deinem Mut. Wünsche dir viel Kraft!!» Ursula Karven fügte hinzu: «Mir wird schlecht! Ich feiere Dich und stehe mit meiner ganzen Kraft hinter Dir.» Der Post von Collien Fernandes hat am frühen Freitagabend schon über eine halbe Million Likes erhalten. Es gibt über 28.000 Kommentare.