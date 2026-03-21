Joko Winterscheidt stellt sich hinter Collien Fernandes

Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes (44) hat schwere Vorwürfe gegen ihren Ex–Ehemann Christian Ulmen (50) erhoben. Diese machte sie in einem «Spiegel»–Bericht öffentlich. Kurz nach der Veröffentlichung des «Spiegel»–Artikels hatte sich Fernandes auch auf ihrem Instagram–Profil zu dem Fall geäussert. Dort meldeten sich zahlreiche Prominente mit unterstützenden Worten in der Kommentarspalte. Und auch TV–Star Joko Winterscheidt (47), eines der Gesichter des Kanals ProSieben, hat jetzt öffentlich Stellung genommen.
Joko Winterscheidt spricht Unterstützung aus
Der Moderator teilte den Instagram–Beitrag von Fernandes in seiner Story und schrieb: «Es ist so verstörend zu lesen, was dir angetan wurde, dass mir ehrlich gesagt die Worte fehlen. Ich kann nicht mal erahnen, wie es sich für dich anfühlen muss, aber ich finde es soooo stark von dir, dass du es öffentlich machst. Wünsche dir alle Kraft dieser Welt.»
Winterscheidt und Ulmen bewegen sich seit Jahren im gleichen Comedy–Umfeld bei ProSieben. Winterscheidt stand auch für Ulmens Serie «jerks.» vor der Kamera. Er ist nicht der einzige prominente Kollege, der sich auf die Seite der Schauspielerin stellt – zahlreiche weitere Namen aus dem deutschen Showbusiness haben sich bereits solidarisiert.
So kommentierte etwa Jana Ina Zarrella: «Grossen Respekt für deinen Mut! Du hast meine volle Solidarität. Es tut mir unglaublich leid, dass du das erleben musstest.» Auch Jan Köppen sendete «ganz viel Kraft», während Stefano Zarrella erklärte: «Ich bin wirklich sprachlos und schockiert, dass es so etwas gibt. Tut mir so unglaublich leid, dass du das durchgemacht hast! Grossen Respekt vor deinem Mut. Wünsche dir viel Kraft!!» Ursula Karven fügte hinzu: «Mir wird schlecht! Ich feiere Dich und stehe mit meiner ganzen Kraft hinter Dir.» Der Post von Collien Fernandes hat am frühen Freitagabend schon über eine halbe Million Likes erhalten. Es gibt über 28.000 Kommentare.