In den kommenden Monaten ist bereits einiges geplant. Ab dem 18. Oktober 2022 beginnt die neue Staffel «Joko & Klaas gegen ProSieben». Immer dienstags, um 20:15 Uhr, fordern die beiden in fünf Folgen ihren Arbeitgeber heraus. Am 10. sowie 24. September wird mit «10 Jahre Duell um die Welt» das Jubiläum der beliebten Show gefeiert. Nach der Sommerpause ging es für Heufer-Umlauf am 6. September mit «Late Night Berlin» (dienstags, gegen 23:30 Uhr) weiter. 2023 ist eine neue Staffel von Winterscheidts «Wer stiehlt mir die Show?» geplant.