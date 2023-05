Joko Winterscheidt und Sophie Passmann starten Podcast «Sunset Club»

Winterscheidt spricht über sein neues Projekt gewohnt selbstironisch: «Der ‹Sunset Club› ist für alle. Unser Mindestziel muss es sein, in den ersten vier Wochen 80 Millionen Mitglieder zu gewinnen und von da an schauen wir mal!» Auch seine Mitstreiterin Passmann schlägt in eine ähnliche Kerbe. Ihr neuer Podcast sei wie das Gegenteil des Brad-Pitt-Films «Fight Club»: «Wir reden sehr viel über den Club. Was ist falsch an uns, dass zum Start niemand mitmachen wollte, ausser uns?!»