Jolie versus Pitt: Ihre unterschiedlichen Karrieren nach der Trennung

Tatenlos ist die Oscarpreisträgerin in diesem Zeitraum aber nicht gewesen, im Gegenteil. Sie engagierte sich mehr denn je, die reale Welt zu retten: Als Sondergesandte des UNHCR (steht für United Nations High Commissioner for Refugees, also Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen) besuchte sie in den vergangenen Jahren mehr als 40 Krisenregionen, zuletzt etwa in der Ukraine. Im Dezember 2022 wurde jedoch in einer Mittelung bekannt gegeben, dass Jolie von diesem Amt zurücktritt. Sie wolle von nun an «anders arbeiten», etwa «direkt mit Flüchtlingen und lokalen Organisationen», wurde sie in der Mitteilung zitiert.