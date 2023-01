«Leider fehlt es uns in Deutschland noch stark an Repräsentanz, was Transpersonen in der Öffentlichkeit angeht. Ich möchte einen Berührungspunkt schaffen und damit Vorurteile und Ängste brechen», erklärt sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news und spricht auch über ihre grösste Angst, die sie vor ein paar Tagen sogar zusammenbrechen liess. «Ich habe eine komplett irrationale Angst vor Fröschen.»