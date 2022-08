Jon Bon Jovis Sohn Jesse Bongiovi hat sich verlobt

In legerer Cargohose und dunkelblauem Poloshirt gekleidet kniete der 27-Jährige in einem grünen Garten vor seiner Freundin. Light trug während des Antrags ein hautenges, weisses Minikleid sowie eine weisse Leinenbluse. Auf weiteren Fotos tauschen die beiden einen innigen Kuss aus, zudem hält die zukünftige Braut stolz ihren funkelnden Verlobungsring in die Kamera. «Zeit, echt zu sein», schreibt Bongiovi zu seinem Beitrag. «Glücklich bis zum Lebensende», kommentiert Jesse Light ihren Post.