Jon Cryer: So kam es zu Gehaltsunterschieden bei «Two and a Half Men»

Jon Cryer erhielt zu der Zeit ein Salär, das über zwei Drittel niedriger war als das von Charlie Sheen, wie er in der Doku verriet. Erst als Sheen wegen seiner Eskapaden längst gefeuert war, bekam Cryer eine Gehaltserhöhung. Ab der elften Staffel im Jahr 2013 gab es für ihn 620.000 Dollar pro Folge. Das war immer noch weniger als Ashton Kutcher (47) bekam. Der Sheen–Ersatz verdiente mit jeder Episode 700.000 Dollar.