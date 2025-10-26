Jonas Ems: Ereignisse in «Schattenseite» sind «real schon so passiert»

Was hat Sie zu Ihrem Roman «Schattenseite» inspiriert?

Jonas Ems: Ich werde auf Social Media immer wieder mit diesen Themen konfrontiert. Es kommt häufig vor, dass mich Follower direkt über Instagram anschreiben und mir ihre Geschichten erzählen. Da sind dann auch Fälle dabei, bei denen zum Beispiel Bilder von ihnen in der Schule herumgingen und die ungefragt weitergeleitet wurden. Mir ist aufgefallen, dass es noch keinen Roman gibt, der sich im fiktionalen Bereich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Das hat mich dazu inspiriert, diesen Roman zu schreiben. Denn durch meine Arbeit auf Social Media weiss ich auch, dass sich fast jeder junge Mensch im Internet aufhält, aber es darüber a) zu wenig Aufklärung gibt und b) noch nicht so viele Geschichten darüber erzählt wurden.