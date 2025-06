Jonathan Bailey spricht über seine Zukunft bei «Bridgerton»

Gleichzeitig sei ihm bewusst, dass es in der Zukunft durchaus Staffeln geben könne, in denen es aus terminlichen Gründen oder aus dramaturgischer Sicht weniger Raum für seine Figur gebe. «Aber ich werde meine Cast–Kolleg:innen in jedem Fall weiterhin unterstützen», so Bailey. Er weiss aus eigener Erfahrung, wie wichtig Konstanz und vertraute Figuren in langen Serien sind: «Ich liebe langlebige Serien und weiss, wie wichtig es für das Publikum ist, dass Charaktere und Geschichten sich entwickeln.»