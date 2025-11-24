Jonathan Bailey überrascht Fans bei «Wicked: Teil 2»-Vorführung

Jonathan Bailey: «So sehr vermisst»

In einem von Universal Pictures geteilten Video ist zu sehen, wie Bailey unter dem Jubel der Menge auf die Bühne kommt, nachdem er vom Radiomoderator Kent «Smallzy» Small angekündigt wurde. «Ihr glaubt nicht, wen ich da draussen vor dem Kino entdeckt habe. Ist es etwa einer der Stars aus ‹Wicked: For Good›?», rief der Moderator, bevor er den Schauspieler auf die Bühne bat. «Meine Damen und Herren, für einen ganz besonderen Auftritt an diesem Sonntagabend hier in Australien: Applaus für Fiyero, Jonathan Bailey – den sexiesten Mann der Welt.» Die Menge bejubelte Bailey, während dieser lächelte und winkte.