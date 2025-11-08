Jonathan Bailey und Jeff Goldblum besingen «Sexiest Man Alive»-Titel

«Es ist komplett absurd», reagierte Bailey, der in «Wicked» die Rolle des Prinzen Fiyero Tigelaar übernimmt. «Brillant. Urkomisch.» Doch der Filmstar nahm die Auszeichnung dann durchaus ernst: «Ich werde jede Unze an Sexyness, die ich habe, für die nächsten 360 Tage ausquetschen», kündigte er an. Zudem nimmt er die Verantwortung, die mit dem Titel einhergeht, durchaus ernst: «Ich repräsentiere auch all die sexy Menschen da draussen und ich spüre das Gewicht der Geschichte all der sexy Männer, die vor mir kamen.» Goldblum erwiderte darauf schlagfertig: «Ja, du stehst auf den sexy Schultern von Giganten. Sexy Giganten.»