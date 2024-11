Jonathan Majors: Seine Ex-Freundin lässt zweite Klage fallen

Nach dem Vorfall soll ihr damaliger Partner ihr eine SMS geschrieben haben, in der er sie gebeten habe, niemandem zu erzählen, was passiert sei. Majors sei besorgt um seine Karriere als aufstrebender Marvel–Star gewesen, so Jabbaris Anwalt. Zudem sei sie «nach seiner Verurteilung und vor dem Strafmass» verleumdet worden, weil Majors sie in einem Interview als Lügnerin dargestellt habe und behauptet habe, dass er «nie Hand an eine Frau gelegt» habe.