Jordan Peeles Horror-Sozialkritik «Wir» feiert Free-TV-Premiere

Wir gut, ihr böse - darum geht es

Die kleine Ada besucht im Jahr 1986 mit ihren Eltern einen Rummelplatz in Santa Cruz. In einem unbeaufsichtigten Moment begibt sie sich in ein düsteres Spiegelkabinett, in dem sie auf angsteinflössendes Mädchen trifft, das ihr bis aufs letzte Haar gleicht. Nach dem traumatischen Erlebnis spricht die Kleine plötzlich kein Wort mehr.