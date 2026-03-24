Jörg Kachelmann über den Fall Ulmen: «Lassen Sie mich raus»

Das «ist abseitig und falsch»

Es sei zwar für ihn «einerseits positiv, dass bei vielen Menschen angekommen ist, dass ich Opfer einer Falschbeschuldigung wurde». Dass er aber dadurch «grundsätzlich und in jedem Fall zu einem argumentativen Hindernis gemacht werden soll, wenn Frauen Gewalterfahrungen anzeigen und diese unter einen Generalverdacht gestellt werden, dass es ‹womöglich wie beim Kachelmann› war, ist abseitig und falsch». Am Ende seines Beitrags heisst es: «Meine Solidarität gilt immer den Opfern, wo sie auch immer sind. Was mir passiert ist, lässt sich nicht verallgemeinern. Lassen Sie mich raus.»