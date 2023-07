Jorge González' erster Besuch beim CSD: «Ich war total geflasht»

Gehen Sie gerne auf CSD-Veranstaltungen?

González: Neben den Paraden gibt es viele tolle Veranstaltungen zur Aufklärung. Das unterstütze ich gerne, weil mir das Thema Diversität im Gesamten sehr am Herzen liegt. Da ich in der Öffentlichkeit bin, habe ich das Privileg, mit meiner Haltung die Menschen draussen zu erreichen. Bei allem, was ich tue, versuche ich den Menschen stets zu vermitteln: «Du bist gut so, wie Du bist!» Jeder sollte so sein dürfen, wie und wer er ist. Das ist mein Mantra, was mir schon meine Oma beigebracht hat.