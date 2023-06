Jorge González ist wieder verliebt

Nächster Auftritt im TV

Jorge González und Olivia Jones sitzen derzeit zusammen in der Jury der RTL-Show «Viva la Diva - Wer ist hier die Queen». Die zweite Ausgabe läuft am Freitag, 9. Juni, ab 20:15 Uhr. In der ersten Folge 2023 hatte am 2. Juni Schauspieler Hardy Krüger junior (55) gewonnen.