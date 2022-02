Joseph Baena: Warum er nicht Schwarzenegger heissen will

«Mein Vater ist altmodisch»

Seine Karriere möchte Baena aber nicht mithilfe seines berühmten Vaters aufbauen. In einem Interview mit der Zeitung "Men's Health« erklärte er: »Mein Vater ist altmodisch; er glaubt nicht an Almosen. Er glaubt, dass sich harte Arbeit auszahlt und ich auch.« Auch Ehre und Stolz seien ihm sehr wichtig, so der junge Schauspieler, der sich fragt, »Welche Ehre würde mir das bringen, wenn ich die Kontakte meines Vaters benutze oder ihn um einen Gefallen bitte?"