Josephine Skriver verrät den Namen ihrer Tochter

Das Model und der Sänger sind seit 2013 ein Paar. Fünf Jahre später hielt er um ihre Hand an. «Ich habe verdammt noch mal JA gesagt!!!! Ich bin verlobt», schwärmte die Dänin im November 2018 auf Instagram. «Ich war mir noch nie in meinem Leben bei irgendetwas so sicher.» Ihr Märchen sei wahr geworden, ihr Liebster ihr Seelenverwandter und bester Freund. Im April 2022 hatte das Paar dann in Mexiko geheiratet, gut ein Jahr später verkündeten sie die Schwangerschaft.