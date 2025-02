Josh Allen und Hailee Steinfeld feiern Red-Carpet-Debüt

Hailee Steinfeld (28) und Josh Allen (28) sind das erste Mal gemeinsam über den roten Teppich gelaufen. In New Orleans zeigte sich das Paar, das sich vor zwei Monaten verlobt hat, bei den «NFL Honors». Bei dem Event im Vorfeld des Super Bowls, der am 9. Februar stattfindet, präsentierte die Schauspielerin und Sängerin ein elegantes, trägerloses Samtkleid in Schwarz.