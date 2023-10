Josh Duhamel verrät, wieso die Liebe zu Fergie gescheitert ist

Kein Typ für rote Teppiche

An sich sei an der Beziehung «nichts falsch» gewesen, erklärte er am Mittwoch (4. Oktober) im Talk «In Depth With Graham Bensinger». Der Schauspieler blickte zurück: «Wir hatten eine tolle Zeit. Ich denke, wir sind irgendwie übereinander hinausgewachsen und hatten sehr unterschiedliche Interessen.» So sei es ihm sehr schwergefallen, im Rampenlicht zu stehen. «Ich glaube nicht, dass ich mich jemals wirklich mit all dem wohlgefühlt habe. Ich bin einfach kein Typ, der sich auf roten Teppichen wohlfühlt und die ganzen Hollywood–Sachen macht.»