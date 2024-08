Josh Hartnett lernte Ehefrau bei «dem schlechtesten Film» kennen

Fernbeziehung zu Beginn

Da er zu dieser Zeit in New York und Egerton in London lebte, hätten sie in Urlauben Zeit miteinander verbracht. «Dann kam sie in die USA und wir machten einen langen Roadtrip, bei dem sie meine Eltern kennenlernte, und so ging es weiter», führte Hartnett ihre Liebesgeschichte aus. «Wir lebten die meiste Zeit zwischen zwei Häusern – und dann wurde sie schwanger und wir heirateten», resümierte er.