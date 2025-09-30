Josh Hartnett nach Kollision mit Polizeiauto im Krankenhaus

Dreharbeiten für Netflix in Neufundland

Seit August steht Hartnett für eine bislang noch unbetitelte Netflix–Miniserie vor der Kamera. Die Produktion findet in Neufundland statt, wo auch die Handlung der Serie angesiedelt ist. In dem Thriller geht es um eine kleine kanadische Stadt, die zum Ziel einer mysteriösen Meereskreatur wird. Hartnett verkörpert einen Fischer, der sich gegen die Bedrohung zur Wehr setzt.