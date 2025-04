Josh Holloway: «Lost»-Reunion mit J. J. Abrams für neue Serie

«Duster» schon seit Jahren in Planung

Holloway übernimmt an der Seite von Rachel Hilson (29) eine der Hauptrollen in «Duster». Die aus «This is Us» bekannte Schauspielerin wird in der Anfang der 1970er Jahre spielenden Serie zur ersten Schwarzen FBI–Agentin, die mit der Hilfe eines Fluchtwagenfahrers (Holloway) ein Verbrechersyndikat bekämpft. «Variety» zufolge orientiert sich die Serie an klassischen US–Krimi–Formaten der 70er.