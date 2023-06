Gesetze, die die Freiheit der Liebe bedrohen

Grund für sein jetziges Outing seien Gesetz-Entwürfe in seinem Heimatstaat Tennessee, die «die Freiheit der Liebe bedrohten», so Kizka. «Es ist unerlässlich, dass ich nicht nur für mich meine Wahrheit ausspreche, sondern auch in der Hoffnung, die Herzen, Köpfe und Gesetze in Tennessee zu ändern.»