Josh O'Connor: Vom jungen Prinz Charles zum Kino-Shootingstar

Durchbruch mit «God's Own County»

Nach seiner Schauspielausbildung an der Bristol Old Vic Theatre School war der in Southhampton geborene Josh O‹Connor ab 2012 immer wieder auf der Theaterbühne sowie in kleineren TV– und Filmrollen zu sehen, darunter 2013 in drei Folgen von «Peaky Blinders» oder 2015 in «Cinderella». Der Durchbruch gelang ihm schliesslich 2017 mit dem Dramafilm «God›s Own Country», in dem er die Hauptrolle spielte.