Zu ihrem 41. Geburtstag

Joshua Jackson und Lupita Nyong'o: Romantische Reise nach Mexiko

«12 Years a Slave»–Star Lupita Nyong'o ist am 1. März 41 Jahre alt geworden. Rund um ihren Geburtstag genoss die Schauspielerin einen Urlaub in Mexiko – zusammen mit Joshua Jackson. Fotos zeigen die beiden verliebt und glücklich am Strand.