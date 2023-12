Joshua Jackson und Lupita Nyong'o sind ein Liebespaar

Hollywood hat ein neues und offizielles Traumpaar: Schauspieler Joshua Jackson (45) und seine Kollegin, die Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o (40), haben das Versteckspiel der letzten Tage und Wochen nach zahlreichen Gerüchten beendet. Die beiden zeigten sich am Mittwoch Hand in Hand bei einem gemeinsamen Spaziergang in Joshua Tree im US–Bundestaat Kalifornien. Unter anderem veröffentlichte das US–Promiportal «TMZ» die entsprechenden Bilder, wie die beiden in trauter Zweisamkeit flanieren.