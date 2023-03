Joshua Kimmich im «Tatort»: Auch diese Kicker traten vor die Kamera

Der Hauch einer Berührung. Ein Schrei, ein Sturz und im besten Fall auch ein Schiedsrichterpfiff. Manch ein Fussballer ist schon so Oscar-würdig zu Boden gesunken, dass ihm die gegnerischen Fans hämisch eine blühende Karriere in Hollywood vorhersagten. Und in der Tat: Ein Blick in die TV-Historie zeigt, dass aus der Sportwelt vornehmlich Fussballer den Gang vor die Kamera angetreten sind. Jüngstes Beispiel ist Bayern-Star Joshua Kimmich (28), der am 12. März (20:15 Uhr, Das Erste) einen Gastauftritt als Fitnesstrainer im Münchner «Tatort» mit dem Folgentitel «Hackl» hinlegen wird. Übrigens nicht sein erster Schauspiel-Einsatz...