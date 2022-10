Joss Stone ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Die britische Sängerin Joss Stone (35) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das hat sie in einem Instagram-Post verkündet. "Endlich ist er da. Ich wollte nur unseren neuesten Zuwachs in der Familie, Shackleton Stoker Daluz vorstellen. Geboren am 18. Oktober um 7:54 Uhr. Was für eine Freude, ihn wohlbehalten in unseren Armen zu haben", schrieb sie zu einem Clip, in dem sie mit ihrer kleinen Familie zu sehen ist. In dem Video erzählt sie gemeinsam mit ihrem Partner Cody DaLuz über die schwierige Geburt in einem Krankenhaus in Nashville.