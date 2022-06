Jubel und Buhrufe für Harry und Meghan beim Dankgottesdienst

Kurz vor dem Paar, das mittlerweile in den USA lebt, erschien auch Prinzessin Anne (71) in einem pastellgrünen Kleid. Ihre Tochter Zara Tindall (41) sowie Gräfin Sophie (57) und ihrer Tochter Louise (18) setzten auf ein zartes Rosa. Als letzte Gäste betraten unter anderem Herzogin Kate (40) in einem besonders auffallenden hellgelben Kleid und Herzogin Camilla (74) in Creme mit goldener Stickerei die Kirche.