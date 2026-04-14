Jubilare und ein Rückkehrer: Besondere Festival-Ausgaben 2026

Zum Auftakt sind am 29. und 30. August zwei Experience Days mit Erlebnisbereichen und Live–Acts auf drei Bühnen geplant. Genannt werden dafür unter anderem Kygo, Tom Odell, Zara Larsson, Zartmann, Tash Sultana und Berq. Vom 31. August bis 4. September folgen dann fünf Konzertabende mit Künstlerinnen und Künstlern wie Lorde, Sombr, Lewis Capaldi, Paul Kalkbrenner und Ayliva. Zuletzt wurden SDP, Ritter Lean und Monet192 für den ersten Festivaltag, Lykke Li für den Montagabend und Nico Santos für den Donnerstagabend zum Line–up hinzugefügt.