Jubiläum: 20 Fakten zu 20 Jahre Dschungelcamp

7. Der Umzug

Die Krönung fand jedoch nicht in Australien, sondern in Südafrika statt. Die 15. Staffel wurde Anfang 2022 aufgrund der Pandemie nicht in Down Under, sondern in der Nähe des Kruger–Nationalparks, dem grössten Wildschutzgebiet Südafrikas in Mpumalanga, gedreht. 2023 folgte die Rückkehr nach Australien.