Jubiläum für Harrison Ford & Calista Flockhart: Das ist ihr Geheimnis

Bei der Premiere des Films «K–19 – Showdown in der Tiefe» im September 2002 zeigten sich Ford und Flockhart dann gemeinsam auf dem roten Teppich. Bis zum nächsten Schritt, ihrer Verlobung, dauerte es aber noch etliche Jahre. Am Valentinstag 2009 hielt Ford schliesslich um die Hand seiner Partnerin an. Die Hochzeit fand am 15. Juni 2010 in Santa Fe statt. Der Hollywoodstar hielt sich zu dieser Zeit für die Dreharbeiten zu seinem Film «Cowboys & Aliens» in New Mexico auf. Die Hochzeit fand US–Medienberichten zufolge in der offiziellen Residenz des Gouverneurs von New Mexico statt, nicht weit von Harrison Fords Drehort entfernt.