Jubiläumsgottesdienst für die Queen: Drei Soldaten fallen in Ohnmacht

Gottesdienst ohne die Queen

Der Dankgottesdienst zu Ehren ihres 70. Thronjubiläums fand indes ohne die Jubilarin selbst statt. Queen Elizabeth II. (96) hatte bereits am Donnerstagabend ihre Teilnahme abgesagt. In der Begründung wurde auf die anhaltenden Mobilitätsprobleme verwiesen. Nach der Teilnahme an der «Trooping the Colour»-Parade am Donnerstagnachmittag vom Buckingham Palast aus soll sie «einige Beschwerden» verspürt haben.