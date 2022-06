Jubiläumskonzert: Besonderer Auftritt für Charles und William

«Anstrengend» für die Queen

Die Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum der Queen laufen seit Donnerstag (2. Juni) und werden noch bis Sonntag fortgesetzt. Die Monarchin selbst erschien zum Auftakt im Anschluss an die Militärparade «Trooping the Colour» auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Den Jubiläumsgottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale und den anschliessenden Empfang in der Londoner Guildhall am Freitag verpasste sie jedoch.