Jubiläumsstaffel «Das grosse Promibacken»: Diese zehn Stars treten an

Mit dabei ist Schlagersängerin Anna–Carina Woitschack (33), die sich ebenso der süssen Herausforderung stellt wie Ex–Fussball–Nationalspieler Thomas Helmer (60). Auch Zirkusartist René Casselly (29), der das Publikum sonst mit Akrobatik begeistert, will nun am Backofen glänzen. Gleich zwei bekannte TV–Gesichter aus dem Moderationsbereich treten gegeneinander an: Arabella Kiesbauer (56) und Alexander Mazza (53) tauschen das Mikrofon gegen den Schneebesen. Aus der Schauspielriege sind Anne–Sophie Briest (51) und Rebecca Immanuel (55) dabei.