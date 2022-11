5. Staffel: Jens Hilbert

2017 durfte sich Jens Hilbert (44) über 100.000 Euro freuen. Willi Herren (1975-2021) und Milo Moiré (38) mussten sich am Ende der fünften Staffel - unter dem Motto «Alles oder nichts» - geschlagen geben. Der Unternehmer und Reality-TV-Star wurde vor seiner «PBB»-Teilnahme durch Formate wie «Secret Millionaire» oder «Promi Shopping Queen» im TV bekannt. Ende 2019 nahm er an der Promi-Eistanzshow «Dancing on Ice» teil. Als Unternehmer verdiente der Hesse durch das Beauty-Unternehmen Hairfree sein Geld. In einem Beitrag von «Exclusiv» und bei Instagram erklärte Hilbert im Oktober 2022, dass er fortan «ein ganz neues, freieres Leben» führen wolle. In seiner Firma ist er nur noch als Berater tätig und führt einige Filialen regional, seine Anteile hat er verkauft. Auch seine Villa hat er verlassen und wird mit seinen Eltern ein kleineres Haus in der Nähe seines Reitstalls beziehen. Als Springreiter geht er bei Turnieren an den Start.