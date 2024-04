Jubiläumsstaffel von «The Masked Singer» startet mit Änderungen

Am Samstag (6. April 2024) startet «The Masked Singer» in die zehnte Runde. Die Jubiläumsstaffel kommt mit drei Neuerungen, wie ProSieben jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gab. So wird zum ersten Mal eine Maske dabei sein, hinter der in jeder Folge ein anderer Promi steckt. Das Mysterium heisst die Figur mit einer venezianischen Karnevalsmaske und einem prunkvollen Outfit in Schwarz, Gold und Blau.